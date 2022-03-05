РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 мар. Больше 1 т гуманитарного груза отправят из подмосковного Королева нуждающимся жителям Донбасса, сообщила «РИАМО в Королеве» председатель Общественной палаты Ольга Корнеева.

В субботу волонтеры, члены Общественной палаты, фонд «Окно в мир» и президент фонда Екатерина Зеленцова, уполномоченный по правам человека в Московской области по горокругу Елена Власова собирали гуманитарный груз для отправки на Донбасс.

«Этот груз вместе с другими со всей Московской области будет отправлен в помощь жителям Донбасса. Завтра также планируется отгрузка, а сбор помощи продолжается», - сказала Корнеева.

Волонтеры собрали предметы первой необходимости, подгузники и товары для детей, моющие средства, одежду, продукты долгого хранения, детское питание, смеси, средства индивидуальной защиты.

Принести вещи и продукты для помощи можно в пункт сбора на улице Дзержинского, 7 каждый день, кроме 8 марта, с 12:00 до 16:00.

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