РИАМО - 5 мар. III Российский смотр-конкурс с международным участием «Дерево в архитектуре 2022» пройдет в Подмосковье в рамках I Международного форума деревянного строительства WOODINARCH 2022. Прием заявок на смотр-конкурс уже открыт, сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

I Международный форум деревянного строительства WOODINARCH 2022 пройдет в Доме творчества «Суханово» с 16 по 18 июня. Мероприятие организует союз московских архитекторов в рамках юбилейной программы к 90-летию со дня основания союза архитекторов.

На форуме будут две конкурсные программы: конкурс концепций «Образцовый деревянный дом» и смотр-конкурс построек и проектов.

Конкурсные работы можно подать на сайте www.woodinarch.ru до 15 апреля. Итоги конкурса подведут на форуме 17 июня. Работы будут представлены на выставке в доме творчества «Суханово».