РИАМО - 5 мар. В рамках реконструкции улицы Туполева в Жуковском продолжается строительство тоннеля под площадью Громова. Работы по его бетонированию выполнены уже на 60%, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Реконструкцию улицы Туполева проводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Движение по новой автодороге, в том числе по тоннелю, планируют открыть к концу 2022 года.

Тоннель протяженностью свыше 700 м станет частью двухуровневой транспортной развязки и обеспечит свободный проезд транзитного транспорта.

«В настоящий момент ведется армирование и бетонирование основания и стен тоннеля, проводится обратная засыпка межстенного пространства», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Кроме того, на реконструируемой улице завершаются работы по переустройству инженерных коммуникаций, продолжается расширение проезжей части. Обустраиваются дублеры, создаются надземные пешеходные переходы.

Запуск движения по новой автодороге улучшит транспортную доступность для более чем 400 жителей Жуковского и Раменского. На сегодняшний день пробки утром и вечером там достигают 7-9 баллов. После завершения работ до Новорязанского шоссе можно будет добраться за 15-20 минут.