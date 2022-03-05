РИАМО - 5 мар. Свыше 50 тыс. жителей Подмосковья воспользовались медицинским чат-ботом в Telegram с момента его запуска в феврале. Робот-помощник «Денис» позволяет в несколько кликов вызвать врача на дом и записаться на прием к специалисту, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Чат-бот Денис позволяет всего в несколько кликов получить нужную услугу: вызвать врача на дом или записаться на прием, оформить запись на вакцинацию. Также с его помощью пациент может узнать, какая вакцина от коронавируса есть в наличии в интересующей его поликлинике», – рассказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.

Чтобы начать пользоваться чат-ботом, нужно перейти по ссылке https://t.me/eregistratura_mo_bot.

Приложение Telegram предложит пользователю запустить бота и принять согласие на обработку персональных данных. После принятия условий станет доступен полный функционал помощника.

Для поиска вакцины от коронавируса необходимо нажать кнопку «Наличие вакцин» и выбрать из списка интересующую медорганизацию.