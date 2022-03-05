РИАМО - 5 мар. На очистном сооружении глубокой очистки № 1 в Зеленограде ведется подготовка оборудования к весеннему сезону, сообщил главный инженер ГУП «Мосводосток» Анатолий Чибриков.

«У нас задача перед весенним паводком и перед сезоном дождей провести все необходимые мероприятия, подготовить как инженерные сети ливневые канализации, так и максимальную пропускную способность головного очесочного сооружения», – заявилЧибриков.

Он добавил, что очистные фильтры меняются в начале весны, чтобы обеспечить максимальную производительность и пропускную способность.

«Максимум воды в основном пике – это конечно, когда идут дожди. В настоящее время вы заметили: у нас даже весной иногда бывают дожди, поэтому у нас совмещается нагрузка как паводки и воды, таяние и дожди», - подчеркнул Чибриков.

Производительность очистного сооружения составляет около 1 тыс. кубометров воды в час и обслуживает порядка 1/5 территории Зеленограда.

Вода собирается из нескольких районов с автомобильных дорог, жилых районов и промышленных территорий. Очистное сооружение глубокой очистки № 1 отличается тем, что все степени очистки полностью автоматизированы и работают круглосуточно при задействовании минимального количества персонала.

Проступающий сток с естественными загрязнениями проходит через коллекторную сеть и проходит на очистных сооружениях несколько этапов очистки. На первой ступени проходит механическая очистка. Вода попадает на механические решетки и на мусорулавливающие корзины, где происходит очищение от крупного-габаритного мусора.

На следующем этапе вода поступает на установку, где отсеивается мусор, после чего она поступает в отстойники, где осветляется и отстаивается иловый осадок. Первично очищенная вода поступает в фильтровальную станцию, на которой преодолевает 4 ступени очистки.

На первых двух ступенях очистка проход через безнапорные фильтры, где применяются пенополистирол и уголь. На третьей и четвертой ступени применяются фильтрующие метанные углеволокнистые материалы, которые позволяют достичь максимального качества очистки. Также на этих этапах применяется реагент, чтобы оставшиеся микрочастицы могли слипнуться в хлопки и отфильтроваться.

После всех этапов очищенная вода поступает в водные объект в реку Сходня, которая является притоком реки Москвы.