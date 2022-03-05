РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 мар. В подмосковном Красногорске с начала пандемии выявили 51 253 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 69 - за минувшие сутки, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 946 109 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 1 409 - за последние сутки. Скончались 14 305 человек. Выздоровели и выписались 868 511 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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