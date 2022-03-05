РИАМО - 5 мар. Специалисты не исключают возможности дефицита отдельных видов корма для домашних животных. Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков подсказал, как легче перевести питомца на новый корм. Это всегда стресс для животного, сообщает «Вечерняя Москва».

Ветеринар подчеркнул, что если возможности купить привычный корм нет, не стоит переводит питомца на «натуралку», лучше поискать аналог. При этом спокойнее переход произойдет, если есть запас старого корма.

«Частично добавляйте новый корм, убавляя старый, чтобы переход был плавным. Но затягивать этот процесс не стоит – за 4 дня можно один корм вытеснить другим, а заодно и посмотреть – есть ли аллергическая реакция. Важно понимать, нет кормов хороших или плохих. Есть корма подходящие или неподходящие», – объяснил Шеляков.

Узнать, подходит ли новый корм животному, можно только через какое-то время. Если не удалось найти подходящий сухой, стоит попробовать влажный, он будет ближе к привычному рациону, чем натуральное кормление.

«Натуральное кормление предполагает до 50% белка в рационе. Однако не все животные любят мясо. Есть такой штамп, что собака или кошка никогда не откажутся от мяса. Но на самом деле – отказываются», – рассказал эксперт.

Смешивать типы кормления ветеринар не советует, если пришлось перейти на «натуралку», то от промышленных кормов придется отказаться.

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