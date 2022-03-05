РИАМО - 5 мар. В прошлом году на территории Московской области вырастили более 46 млн цветов на срез, больше всего произвели – роз и тюльпанов. Сейчас замещение импорта подмосковными цветами составляет 70%, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Так, розы выращивают в Ступине, Дмитровском городском округе, Раменском, Мытищах. Цена за один цветок по закупу составляет 49-180 рублей. Ежедневно зимой срезают до 55 тыс. роз, а летом – до 65 тыс. штук.

Тюльпаны выращивают в Егорьевске и Мытищах. Их закупочные цены 20-46 рублей. Перед Международным женским днем каждый день срезают от 100 тыс. до 500 тыс. штук. Еще в Мытищах выращивают ирисы, нарциссы, крокусы, гиацинты.

«На сегодняшний день замещение импорта подмосковными цветами составляет 70%. До пандемии, 4 года назад соотношение было всего 10-15%. Обеспеченность цветами оптовых баз Подмосковья хорошая, дефицита нет. Оптовики начали делать закупки у тепличных комплексов еще 28 февраля», - сообщил глава регионального Минсельхозпрода Сергей Воскресенский.

Самые крупные производители цветов в Подмосковье – компании «ТК «Подосинки», «Мосроза» ПО «Егорьевское».