РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 5 мар. В Домодедове за сутки выявили 43 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 23 507 случаев заболевания, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

В Подмосковье за сутки выявили 1409 случаев коронавируса.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 946 109 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 14 305 человек. Выздоровели и выписались 868 511 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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