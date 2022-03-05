РИАМО – 5 мар. Банк ЗЕНИТ расширил доступ к пакету РКО «Надежный партнер». Открыть расчетный счет могут предприниматели, которые выиграли тендеры или заключили любой гражданско-правовой договор как с ПАО «Татнефть», так и с любой компанией из его Группы, а также их контрагенты. Кроме того, пакет услуг доступен и клиентам некоторых банков, сообщает пресс-служба Банка ЗЕНИТ.

В пакет РКО «Надежный партнер» входит неограниченное количество бесплатных платежей, опция ВЭД и СМС-информирование без комиссии на любое количество номеров. Кроме того, доступны бесплатные лимиты до 1 млн рублей на переводы физическим лицам, а также на внесение наличных до 600 тыс. рублей и выдачу наличных до 500 тыс. рублей.

По тарифу предусмотрены две корпоративные карты, а также начисление до 3% годовых на остаток по счету. Ежемесячная комиссия за обслуживание составит 2490 рублей. Для новых клиентов действует дополнительная скидка на абонентскую плату в размере 80% на первые 6 месяцев обслуживания.