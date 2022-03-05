РИАМО - 5 мар. Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что холдинг «Газпром-медиа» расторг с ним трудовой контракт. Сейчас идет процесс сокращения сотрудников. Им предложат компенсации или перевод на другую должность, сообщает ТАСС.

По словам Венедиктова, журналисты сами будут решать – получить новую должность внутри холдинга или взять компенсацию. Он уточнил, что в этом вопросе с руководством холдинга у него есть понимание и договоренность.

«Мне работу не предлагали, компенсацию тоже. Мне выплатят то, что мне положено по закону», – отметил Венедиктов.

Он не исключил, что будет еще работать со своими журналистами. Однако пока об этом говорить рано.

По словам Венедиктова, он намерен заниматься своими историческими проектами.

Издание было отключено от эфира после требования Генпрокуратуры России ограничить к нему доступ. «Эхо Москвы» обвиняется в распространении информации с призывами к экстремистской деятельности и насилию.