РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 мар. В городском округе Мытищи за минувшие сутки выявили 67 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в округе выявили 40 402 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

1 409 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 946 109 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 14 305 человек. Выздоровели и выписались 868 511 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>