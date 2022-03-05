РИАМО - 5 мар. Жители и гости столицы могут оставить любую обратную связь о работе коммерческих автобусов через QR-коды, которые есть в салоне транспорта, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

При этом положительных отзывов стало на 10% больше: 85% пассажиров высоко оценивают профессионализм водителей, 84% отметили полезные девайсы, расположенные в транспорте, 83% пассажиров довольны чистотой автобусов, а 72% опрошенных считают изменения на маршрутах удобными.

При этом на оставленные замечания оперативно реагируют и ситуации исправляют.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы запускаем новые сервисы для быстрой связи с жителями столицы. Сегодня в городе наравне с муниципальным перевозчиком работают коммерческие компании. Требования к качеству сервиса на этих маршрутах не отличаются, пассажиры вообще не чувствуют разницы», - сказал заммэра города, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Он уточнил, что быстро оставить комментарий по работе частных перевозчиков можно, перейдя по QR-коду, который расположен в салоне автобуса.