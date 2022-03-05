РИАМО - 5 мар. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о нарушении ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С. П. Королева» закона о закупках. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в УФАС поступила жалоба от компании «Аракс» на действия заказчика - РКК «Энергия - при проведении открытого запроса котировок в электронной форме на выполнение инженерно-геологических изысканий на объекте.

По результатам рассмотрения управление признало жалобу ООО «Аракс» обоснованной. Заказчик не согласился с решением подмосковного УФАС и обратился в суд.

Но суд отказал корпорации в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.

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