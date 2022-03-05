РИАМО - 5 мар. Тело мужчины 1945 года рождения с ранениями головы было обнаружено в пристройке к сараю на участке, расположенном в одном из садоводств Богородского городского округа 4 марта, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Следователи и криминалисты осмотрели место ЧП. Там были изъяты предметы, имеющие значение для следствия. Также правоохранители допросили свидетелей.

Разыскивается подозреваемый в совершении преступления.

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