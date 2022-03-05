РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 5 мар. Неизвестный в период с 3 по 4 марта повредил поклонные кресты, являющиеся собственностью Иоанно-Предтеченского храма и церкви Владимирской иконы Божией Матери в поселке Фряново и деревне Маврино городского округа Щелково, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Своими действиями злоумышленник выразил явное неуважение к обществу, цинично пренебрег нормами морали и нравственности. Прокуратура региона поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм).

Как сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области, в настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленника, причастного к совершению противоправного деяния.