РИАМО - 5 мар. На расширенном заседании комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии состоялось обсуждение проблемы муниципального земельного контроля. Итогом встречи стало создание типовой формы положения по контролю, сообщает пресс-служба управления Росреестра по Московской области.

В заседании приняли участие депутаты Мособлдумы, представители подмосковного Росреестра и представители органов исполнительной власти региона.

Они обсудили тему «Осуществление на территории Московской области государственного земельного надзора, муниципального и общественного земельного контроля, регионального государственного экологического контроля (надзора). Проблемы и пути решения».

По итогам были разработаны типовые формы документов, проверочные листы и программы профилактики рисков, определены ключевые показатели, индикаторы риска.

Кроме того, был регламентирован порядок взаимодействия между Росреестром и Россельхознадзором.