РИАМО - 5 мар. За минувшие сутки в больницы РФ были госпитализированы 9 295 пациентов с подтвержденным коронавирусом, что на 5,6% меньше, чем днем ранее (9 849), сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Также за сутки в России выявили 86 769 новых случаев заражения, выздоровели еще 155 725 пациентов, спасти не удалось 750 человек.

В стране можно бесплатно привиться от инфекции. Прививают эффективными и безопасными вакцинами бесплатно.

Врачи напоминают, что защитить свое здоровье и спасти жизнь можно только с помощью вакцинации и со своевременной ревакцинацией.

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