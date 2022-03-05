РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 мар. Эстрадно-джазовый оркестр «Звезды ретро» 4 марта исполнил популярные мелодии для работников и посетителей гипермаркета «Глобус» в Балашихе, а волонтеры округа подарили женщинам около 300 тюльпанов. Мероприятие состоялось в честь Международного женского дня в рамках акции «Букет мелодий», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Акцию «Букет мелодий» с участием оркестра провели в Балашихе впервые.

«Без нашего оркестра не обходится ни один праздник. И в этот раз мы тоже не смогли остаться в стороне. Мы играем для всех милых дам, поздравляем их хорошей музыкой и делимся своим прекрасным настроением. Только легкость, позитив и праздничный настрой, что сейчас очень ценно!» — сказала редактор Дворца культуры «Балашиха» Наталья Логутова.

За несколько минут свободная зона гипермаркета превратилась в концертную площадку. Пока музыканты эстрадно-джазового оркестра «Звезды ретро» играли и привлекали внимание окружающих, волонтеры дарили цветы милым дамам.

Представитель молодежного центра «Новый свет» Иван Сергенчук рассказал, что ранее они поздравили женщин в Московском областном перинатальном центре и в Балашихинском роддоме, но без оркестра.

«Это своего рода комплимент всем нашим женщинам. Мы дарим цветы, улыбки и хорошее настроение! Всех с праздником!» — добавил Сергенчук.