РИАМО - 5 мар. В Москве за сутки госпитализация потребовалась 293 горожанам с коронавирусом, это на 31,2% меньше, чем днем ранее (426), следует из данных столичного оперштаба.

За минувшие сутки в городе выявили 2060 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Столичным врачам удалось вылечить от Covid-19 еще 3069 пациентов.

С начала пандемии в Москве было зарегистрировано 2 709 040 случаев инфицирования. Побороть опасное заболевание смогли 2 504 198 москвичей.

За сутки скончались 77 пациентов, у которых был подтвержден диагноз Covid-19. Всего жертвами пандемии стали уже 41 679 человек.

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