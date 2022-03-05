РИАМО - 5 мар. Главный врач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко сообщила, что пациенты, у которых выявлен штамм омикрон, зачастую испытывают сухой кашель, боль в груди, нарушения стула, а также диспепсические явления, сообщает РИА Новости.

Она уточнила, что жалобы инфицированных омикрон-штаммом не изменились. Также у больных повышается температура тела и выражена интоксикация.

«То есть нет такой высокой лихорадки у большей части пациентов, как была при дельта-штамме, нет такой скорости распространения инфекции с поражением легочной ткани, поэтому пневмонии имеют место быть, но они среднетяжелого течения. Практически нет жалоб на потерю осязания и обоняния», - сказала Лысенко.

Также врач сообщила, что говорить о конце пандемии пока рано. По словам специалиста, хорошим развитием событий станет сезонность данной инфекции.