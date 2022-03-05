РИАМО - 5 мар. Службы крови Московской области в прошлом году заготовили более 69,1 тонны донорской крови. Это на 5 тонн больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Донорская кровь нужна тем жителям Подмосковья, которым необходимо переливание после ожогов, кровопотерь. Также в крови нуждаются люди с онкозаболеваниями, новорожденные с патологиями и другие.

«В прошлом году донорами стали более 51,7 тыс. человек, что на 4,5 тыс. человек больше, чем в 2020 году», - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Кровь можно сдать и в выходные дни. Так, Московский областной центр крови работает без выходных. Туда можно обратиться с 8 до 14 часов. Он находится в Москве на улице Металлургов, 37А.

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