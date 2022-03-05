РИАМО - 5 мар. Пролетное строение моста через затон Новинки на территории бывшей промзоны ЗИЛ в Москве построили на 25%. Общая готовность моста оценивается в 45%, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Общая строительная готовность моста – 45%, уже возведены восемь из девяти опор и стапельная площадка, на которой установлено порядка 1 тыс. тонн металлоконструкций пролетного строения», – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что для возведения мостовых опор в русле реки были специально построены искусственные островки, которые позже уберут и конструкции окажутся в воде.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» (холдинг является проектировщиком и генподрядчиком по строительству моста) Юрия Кравцова, возведение объекта происходит без остановки навигации в затоне Новинки.

«У моста две русловые опоры, обе уже возведены, они имеют высоту 9,5 и 10 метров. Габарит рассчитан таким образом, чтобы обеспечить проход судов к причалу в затоне после завершения строительства моста», – рассказал Кравцов.

Он добавил, что длина моста составит 615 метров, а ширина – 26 метров. На мосту предусмотрено по две полосы движения в каждую сторону, а также пешеходные тротуары. Кроме того, в рамках проекта ведется устройство подъездной дороги длиной 1,2 км.

«Уже выполнено более 700 метров земляного полотна под дальнейшее устройство автодороги, ведется укладка дождевой канализации и переустройство инженерных коммуникаций», – отметил Кравцов.

Мост через затон Новинки обеспечит транспортную доступность новых жилых кварталов на территории бывшей промзоны ЗИЛ, а также свяжет строящуюся Симоновскую набережную с районом Южнопортовый, что позволит разгрузить Третье транспортное кольцо, Варшавское шоссе и проспект Андропова.

В 2018 году в рамках развития улично-дорожной сети на территории реорганизуемой промзоны на месте Завода имени И. А. Лихачева в 2018 году было запущено движение по проспекту Лихачева с путепроводом через Московское центральное кольцо, а год спустя там открылся подземный пешеходный переход.