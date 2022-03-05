РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 мар. Многодетным мамам подмосковной Балашихи в рамках всероссийской акции «8 Марта – в каждый дом» участковые уполномоченные полиции и инспекторы по делам несовершеннолетних подарили цветы. Женщинам пожелали крепкого здоровья, радости и счастья, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Балашихинское».

Также полицейские напомнили участницам мероприятия о различных видах и способах мошенничества посредством мессенджеров, социальных сетей и СМС, попросили быть внимательными и бдительными с малознакомыми людьми.

Представительницы прекрасного пола поблагодарили участковых уполномоченных полиции за проявленное внимание и заботу.