РИАМО - 5 мар. В субботу свою деятельность на территории России приостановила электронная платежная система PayPal, сообщает ТАСС.

Руководство компании не одобряет действия российских властей по ситуации на Украине. По словам директора системы Дэна Шульмана, он выступает против военной операции.

Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Она направлена на освобождение населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию соседней страны.

Многие крупные компании в связи с этим заявили о решении покинуть Россию, западные страны отреагировали на происходящее санкциями.