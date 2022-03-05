РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 мар. Расписание электричек Горьковского направления Московской железной дороги изменится в воскресные дни марта в связи с ремонтными работами на остановочном пункте Стройка, сообщает пресс-служба МЖД.

На время работ 6, 13, 20 и 27 марта ряд поездов, курсирующих между Курским вокзалом, станциями Нижегородская, Балашиха и Железнодорожная, выведут из расписания, несколько электричек вместо Балашихи проследуют до Железнодорожной и в обратном направлении. У некоторых электропоездов изменятся время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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