РИАМО - 5 мар. Бизнесмен Илон Маск отказался блокировать доступ к российским СМИ в собственной сети спутникового интернета Starlink. Ранее Маск предоставил Украине оборудование для подключения к Starlink, сообщает Газета.ru.

«Мы не будем этого делать — только если только под дулом пистолета. Извините за то, что я абсолютный сторонник свободы слова», — заявил Маск.

По словам бизнесмена, правительства некоторых стран, среди которых, подчеркивается, не было Украины, рекомендовали блокировать российские СМИ в сети Starlink.

Ранее Илон Маск направил в Украину терминалы для подключения к спутниковому интернету Starlink. Устройства позволяют получать доступ к интернету через спутники на орбите земли. Такое решение позволит получить доступ к Сети в случае перебоев.

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