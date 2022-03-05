РИАМО - 5 мар. Подорожание ждет рынок автострахования, в том числе ОСАГО, из-за роста цен на комплектующие. Министерство финансов изучает сейчас эту ситуацию, сообщает Газета.ru.

Подорожание вызвано волатильностью валюты и трудностями в логистике.

«Банк России наделен полномочиями по регулированию тарифов по ОСАГО, изменения в нормативные документы при необходимости будут им вноситься», – сообщили в Минфине.

24 февраля президент России Владимир Путин принял решение начать военную спецоперацию на Украине, из-за чего Россия столкнулась с беспрецедентными санкциями со стороны стран Запада.

Многие иностранные компании покидают российский рынок из-за невозможности вести свою деятельность.