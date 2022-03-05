Как иностранцу получить вид на жительство в России

Зачем нужен ВНЖ
Вид на жительство – это документ, необходимый иностранцу для того, чтобы оставаться в России, свободно въезжать и выезжать из страны. Для лиц без гражданства ВНЖ заменяет паспорт. Оформление документа обычно является вторым шагом для получения российского гражданства после оформления РВП. Впрочем, для некоторых людей обретение ВНЖ станет первым этапом.
Основания, порядок выдачи, перечень документов, необходимых для получения ВНЖ, установлены Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», говорит Валентин Лупу, юрист «Европейской юридической службы».
Когда можно обратиться за ВНЖ
По общему правилу до получения вида на жительство иностранный гражданин обязан прожить в РФ не менее года на основании разрешения на временное проживание (РВП). Однако, по словам Лупу, заявление о ВНЖ можно подать и раньше – уже через восемь месяцев первого года проживания в РФ на основании РВП и не позднее чем за четыре месяца до истечения срока действия данного разрешения.
Те категории граждан, которые могут оформить ВНЖ, не получая РВП, вправе обратиться за получением документа без каких-либо ограничений по времени.
Срок действия ВНЖ
Для высококвалифицированных специалистов срок действия документа привязан к сроку действия разрешения на работу, это же касается и членов их семей. Для лиц без гражданства срок действия ВНЖ – 10 лет. Для всех остальных ВНЖ – бессрочен.
Важно также помнить, что через 10 лет ВНЖ, выданный в форме карты с электронным носителем, подлежит замене. Именно в такой форме выдается ВНЖ при наличии технической возможности: помимо личных данных, в карте содержатся биометрические данные. При этом повторно проходить процедуру сбора документов не требуется, но необходимо будет подать заявление о замене, приложив документ, удостоверяющий личность, и фотографии.
Кто может получить ВНЖ
Обычно это те же лица, уже получившие РВП. К ним относятся:
– лица, получившие РВП по квоте – по факту это любые иностранные граждане, которые успели попасть в квоту, ежегодно устанавливаемую регионами;
– лица, состоящие в браке с гражданами РФ;
– несовершеннолетние младше 18 лет, недееспособные или частично дееспособные лица, имеющие РВП – они получают ВНЖ вместе со своими опекунами, родителями, попечителями, которые также имеют РВП;
– инвесторы, чья доля в уставном капитале российской компании составляет не менее 10% в течение трех лет. При этом уставной капитал компании должен составлять не менее 100 миллионов рублей, а уплаченные налоги и сборы в течение трех лет – не менее шести миллионов рублей;
– участники госпрограммы по добровольному переселению в РФ соотечественников;
– служащие по контракту в армии РФ;
– граждане государств бывшего СССР, получившие высшее образование по аккредитованным образовательным программам на территории РФ.
Однако есть лица, которые могут пропустить шаг с РВП и сразу же оформить ВНЖ. К ним относятся:
– родившиеся в РСФСР иностранцы – бывшие граждане СССР;
– иностранцы младше 18 лет, родитель, усыновитель, опекун или попечитель которых – постоянно проживающий в России иностранный гражданин;
– иностранцы, имеющие родителя, усыновителя, опекуна или попечителя, сына или дочь, которые являются гражданами РФ и постоянно проживают в России;
– совершеннолетние иностранцы, признанные недееспособными или ограниченными в дееспособности, получающие ВНЖ вместе с родителем (усыновителем, опекуном, попечителем) либо имеющие родителя – иностранца, постоянно проживающего в РФ;
– иностранцы, признанные носителями русского языка;
– иностранцы, которые либо сами, либо родственники по прямой восходящей линии, усыновители или супруг которых были незаконно депортированы с территории Крымской АССР, а также их родственники по прямой нисходящей линии, усыновленные дети или супруг;
– высококвалифицированные специалисты, работающие в России, и члены их семей;
– иностранные квалифицированные специалисты, проработавшие шесть и более месяцев в России по специальности из перечня профессий, обладатели которых имеют право на прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке;
– иностранцы, получившие документ об образовании и квалификации с отличием, освоившие государственно аккредитованную образовательную программу высшего образования по очной форме обучения;
– граждане, проживающие на территории России, у которых прекращено гражданство Российской Федерации. Это лица, вышедшие из гражданства РФ на основании добровольного волеизъявления либо выбравшие иное гражданство при изменении государственной границы РФ;
– граждане, проживающие на территории России, в отношении которых отменено решение о приобретении гражданства Российской Федерации (подробнее об этой категории говорится в части 1 и 3 статьи 41.1 Закона № 62-ФЗ);
– граждане Республики Беларусь старше 18 лет. В том числе они могут подать документы на получающих вместе с ними ВНЖ детей и недееспособных, для которых заявитель является родителем, усыновителем, опекуном или попечителем;
– иностранцы, получившие политическое убежище в России;
– иностранцы и члены их семей, прибывшие в Россию в экстренном массовом порядке и признанные беженцами, получившие временное убежище на территории России и ставшие участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом;
– некоторые другие категории граждан.
Какие потребуются документы
Список необходимых документов индивидуален для каждой категории лиц, претендующих на получение ВНЖ. В любом случае необходимо обратиться в УВМ МВД в том регионе, где человек собирается получать ВНЖ, для уточнения списка. В Москве эту информацию можно получить в многофункциональном миграционном центре.
Среди общих документов, которые нужны практически всем категориям заявителей, можно выявить следующие:
– заявление в двух экземплярах;
– четыре фотографии 35х45 миллиметров;
– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
– документ об отсутствии судимости, выданный государством постоянного проживания (для лиц старше 14 лет);
– медицинские документы, подтверждающие, что иностранец не употреблял наркотики или психотропные вещества и не болеет инфекционными заболеваниями, которые представляют опасность для окружающих.
Иностранец обязан проходить медосвидетельствование самостоятельно за свой счет в медучреждении, имеющем право выдавать соответствующие документы, рассказывает Валентин Лупу. Предъявлять результат медкомиссии в бумажном формате не обязательно, так как данные вносятся в Федеральную государственную информационную систему сведений санитарно-эпидемиологического характера в электронном формате, а затем МВД получает их в порядке межведомственного взаимодействия.
Кроме того, могут понадобиться следующие бумаги:
– документы, подтверждающие возможность иностранца содержать себя и членов своей семьи на территории РФ без помощи государства. например, справка с места работы, подтверждение факта получения иностранцем алиментов, справка о наличии банковского вклада у иностранца (п. 26.10 Приказа МВД России № 417 от 11.06.2020);
– документы, подтверждающие родство с гражданами РФ или гражданами бывшего СССР;
– документы о владении русским языком, основами российского законодательства и о знании российской истории (соответствующие сертификаты выдаются специальными экзаменационными центрами, имеющими государственную аккредитацию, экзамены сдаются платно);
– свидетельство о браке с гражданином РФ;
– трудовой договор или договор ГПХ, заключенный с высококвалифицированным специалистом.
Госпошлина за оформление документов на получение ВНЖ составляет 5 000 рублей.
Куда обращаться
Как уже было сказано выше, в Москве надо обращаться в многофункциональный миграционный центр, а в других регионах – в подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России на региональном и районном уровнях. Найти контакты можно тут.
Сроки рассмотрения
Сроки рассмотрения документов зависят от категории получателя. Обычно они составляют от 15 дней (для тех, у кого было прекращено гражданство РФ, и для получивших политическое убежище в РФ) до четырех месяцев (для иностранцев, имеющих РВП). Для остальных категорий процесс займет два-три месяца.
Готовность ВНЖ можно проверить на официальном сайте МВД.
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