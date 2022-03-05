Как иностранцу получить вид на жительство в России

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Обычно это те же лица, уже получившие РВП. К ним относятся:

– лица, получившие РВП по квоте – по факту это любые иностранные граждане, которые успели попасть в квоту, ежегодно устанавливаемую регионами;

– лица, состоящие в браке с гражданами РФ;

– несовершеннолетние младше 18 лет, недееспособные или частично дееспособные лица, имеющие РВП – они получают ВНЖ вместе со своими опекунами, родителями, попечителями, которые также имеют РВП;

– инвесторы, чья доля в уставном капитале российской компании составляет не менее 10% в течение трех лет. При этом уставной капитал компании должен составлять не менее 100 миллионов рублей, а уплаченные налоги и сборы в течение трех лет – не менее шести миллионов рублей;

– участники госпрограммы по добровольному переселению в РФ соотечественников;

– служащие по контракту в армии РФ;

– граждане государств бывшего СССР, получившие высшее образование по аккредитованным образовательным программам на территории РФ.

Однако есть лица, которые могут пропустить шаг с РВП и сразу же оформить ВНЖ. К ним относятся:

– родившиеся в РСФСР иностранцы – бывшие граждане СССР;

– иностранцы младше 18 лет, родитель, усыновитель, опекун или попечитель которых – постоянно проживающий в России иностранный гражданин;

– иностранцы, имеющие родителя, усыновителя, опекуна или попечителя, сына или дочь, которые являются гражданами РФ и постоянно проживают в России;

– совершеннолетние иностранцы, признанные недееспособными или ограниченными в дееспособности, получающие ВНЖ вместе с родителем (усыновителем, опекуном, попечителем) либо имеющие родителя – иностранца, постоянно проживающего в РФ;

– иностранцы, признанные носителями русского языка;

– иностранцы, которые либо сами, либо родственники по прямой восходящей линии, усыновители или супруг которых были незаконно депортированы с территории Крымской АССР, а также их родственники по прямой нисходящей линии, усыновленные дети или супруг;

– высококвалифицированные специалисты, работающие в России, и члены их семей;

– иностранные квалифицированные специалисты, проработавшие шесть и более месяцев в России по специальности из перечня профессий, обладатели которых имеют право на прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке;

– иностранцы, получившие документ об образовании и квалификации с отличием, освоившие государственно аккредитованную образовательную программу высшего образования по очной форме обучения;

– граждане, проживающие на территории России, у которых прекращено гражданство Российской Федерации. Это лица, вышедшие из гражданства РФ на основании добровольного волеизъявления либо выбравшие иное гражданство при изменении государственной границы РФ;

– граждане, проживающие на территории России, в отношении которых отменено решение о приобретении гражданства Российской Федерации (подробнее об этой категории говорится в части 1 и 3 статьи 41.1 Закона № 62-ФЗ);

– граждане Республики Беларусь старше 18 лет. В том числе они могут подать документы на получающих вместе с ними ВНЖ детей и недееспособных, для которых заявитель является родителем, усыновителем, опекуном или попечителем;

– иностранцы, получившие политическое убежище в России;

– иностранцы и члены их семей, прибывшие в Россию в экстренном массовом порядке и признанные беженцами, получившие временное убежище на территории России и ставшие участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом;

– некоторые другие категории граждан.