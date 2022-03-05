РИАМО - 5 мар. В 2021 году в смарт-центрах для получения электронных услуг в Подмосковье было оказано свыше 600 тыс. госуслуг. Цифровые МФЦ в регионе работают с 2018 года, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

«Ежемесячно порядка 50 тыс. заявителей обращаются за электронными госуслугами в смарт-центры. В цифровых зонах создано 609 рабочих мест для заявителей. Сейчас открыто 370 цифровых зон, а в течение года будет доступно еще 3», - рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Она отметила, что при необходимости посетители могут обратиться за помощью к сотруднику, который проведет консультацию и подскажет как подать заявление.

Цифровые МФЦ базируются на базе обычных центров госуслуг, а в некоторых муниципалитетах – в отдельных помещениях. Получить услуги в смарт-центрах можно практически в один клик.

Так, в центральном офисе Сергиево-Посадского МФЦ и в МФЦ Дубны размещены двусторонние мониторы. С их помощью одновременно услугу можно получать через оператора и региональный портал Госуслуг.