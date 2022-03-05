РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 мар. К юным жителям городского округа Люберцы обратились с просьбой не кататься с горок возле железнодорожных путей и проезжих частей, сообщили в ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас».

«Отправляясь на вызов, по ходу следования спасатели проводят мониторинг горок и отмечают места, где такие детские «аттракционы» совершенно неуместны. Информацию об опасных горках мы передаем в Единые дежурные диспетчерские службы муниципальных образований для принятия дальнейших мер по предотвращению несчастных случаев в данных местах», - сказал первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Вадим Беловошин.

Он добавил, что горки могут вести на лед водоемов, который в силу погодных условий стал рыхлым и непрочным.

«По ходу спусков также могут встречаться всякого рода препятствия в виде деревьев, столбов, ограждений, опор линий электропередачи», - подчеркнул Беловошин.

Родителей просят проводить с детьми беседы о безопасном поведении на водоемах и спусках.