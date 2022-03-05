РИАМО - 5 мар. Еще 5 884 человека вылечились от коронавируса в Московской области. С начала пандемии число выздоровевших после перенесенной инфекции в регионе достигло 868 511, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в Московской области госпитализировали 191 пациента с подтвержденным коронавирусом. По сравнению с предыдущим днем, когда в больницы доставили 170 Covid-пациентов, суточная госпитализация в регионе выросла на 12,3%.

За прошедшие сутки в Подмосковье выявили 1 409 новых случаев заболевания коронавирусом, а 15 человек с подтвержденным Covid-19 скончались.

С начала пандемии в регионе официально зарегистрировали 946 109 случаев заражения коронавирусом, 14 305 пациентов умерли.

Основным способом защиты от коронавируса остается вакцинация, также необходимо своевременно ревакцинироваться. В Подмосковье прививку от Covid-19 можно сделать бесплатно в государственных поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации.

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