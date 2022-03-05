РИАМО - 5 мар. За прошедшие сутки в Московской области выявили 1 409 новых случаев заболевания коронавирусом. Число случаев инфекции с начала пандемии в регионе достигло 946 109, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в Подмосковье составляет 53,9%. Полную вакцинацию от вируса в регионе прошли 5 066 869 человек.

Врачи рекомендуют проходить ревакцинацию от вируса через полгода после основной прививки. Это позволит поддерживать необходимый уровень антител к Covid-19 в организме.

Прививку в Подмосковье можно сделать бесплатно в государственных поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации.

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