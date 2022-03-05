РИАМО - 5 мар. За минувшие сутки коронавирус унес жизни 750 россиян. С начала пандемии в стране скончались 355 537 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Также за сутки в Москве скончалось 77 пациентов с коронавирусом, в Санкт-Петербурге – 61, в Алтайском крае – 26, в Башкортостане - 20, в Челябинской и Иркутский областях – по 15.

Также за сутки в России выявили 86 769 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 155 725 человек.

С начала пандемии в стране выявили 16 861 793 случая заражения, победить болезнь смогли 14 418 916 россиян.

В стране продолжается кампания по вакцинации от инфекции. Прививки от коронавируса могут поставить не только взрослые, но и подростки от 12 лет. Это можно сделать бесплатно в городских поликлиниках и выездных пунктах вакцинации.

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