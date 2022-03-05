РИАМО - 5 мар. Столичные врачи вылечили еще 3069 пациентов с подтвержденным коронавирусом. С начала пандемии инфекцию побороли 2 504 198 человек, сообщает городской оперштаб.

За минувшие сутки в городе выявили 2060 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии зарегистрировали 2 709 040 случаев Covid-19.

Также за сутки в столице скончались 77 пациентов с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии жертвами инфекции стали 41 679 человек.

По состоянию на 4 марта, коллективный иммунитет к коронавирусу в Москве равен 49,8%. Неделю назад этот показатель был равен 52,8%. Снижение происходит за счет утраты иммунитета вакцинировавшимися или переболевшими более 6 месяцев назад людьми.

Поставить прививку можно в любом городском пункте вакцинации при государственных поликлиниках или в общественных местах.

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