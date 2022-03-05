РИАМО - 5 мар. За минувшие сутки на территории России было подтверждено 86 769 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии этот показатель достиг 16 861 793, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Также за сутки в Свердловской области выявили 4 802 случая заражения, в Самарской области - 3 576, в Санкт-Петербурге - 3 481, в Республике Башкортостан - 3 242, в Нижегородской области - 3 009, в Пермском крае - 2 963.

Главврач городской клинической больницы №52 Москвы Марьяна Лысенко подчеркнула, что со временем коронавирус становится не таким агрессивным, а эпидситуация - более управляемой, однако о полной ликвидации инфекции говорить еще рано.

В стране продолжается кампания по вакцинации от инфекции. Прививки от коронавируса доступны не только взрослым, но и подросткам от 12 лет. Это можно сделать бесплатно в городских поликлиниках и выездных пунктах вакцинации.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>