РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 5 мар. Библиотеки городского округа Щелково предоставляют читальные залы для обучения детей и подростков иностранному языку и игре в шахматы, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, читальный зал могут предоставить школьникам и студентам, чтобы сделать домашнее задание или для того, чтобы провести для них урок.

Читальные залы для обучения предоставляются во всех библиотеках округа. Предварительно необходимо связаться с библиотекой для уточнения свободного времени.