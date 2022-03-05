РИАМО - 5 мар. За прошедшие сутки в столице было зафиксировано 2060 новых случаев заражения коронавирусом. За время пандемии в городе выявили 2 709 040 случаев инфицирования, сообщает московский оперштаб.

Ситуация с очередной волной заболеваемости в мегаполисе стабилизировалась. Был отменен ряд ограничений, таких как QR-коды, сокращение количества сотрудников в офисах и другие.

По состоянию на 4 марта, коллективный иммунитет москвичей к коронавирусу составил 49,8%. Снижение продолжается за счет утраты защиты теми, кто вакцинировался или перенес коронавирус больше 6 месяцев назад.

Врачи рекомендуют не пренебрегать вакцинацией и не забывать о своевременной ревакцинации. Сделать прививку можно бесплатно в государственных поликлиниках и выездных пунктах.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>