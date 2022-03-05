РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 мар. Общественная палата городского округа Мытищи провела очередную познавательную экскурсию в рамках проекта «Путевка в жизнь», сообщается на сайте администрации горокруга.

Члены комиссии по физкультуре и спорту Общественной палаты округа вместе с юными воспитанниками социального центра «Преображение» побывали в музее гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ в Москве.

Гостям рассказали о становлении службы охраны первых лиц государства, и, в частности, автослужбы, где работают настоящие профессионалы своего дела. Водители экстра-класса должны не только мастерски управлять автомобилем, но и прекрасно стрелять, в совершенстве владеть приемами рукопашного боя и навыками оказания первой медицинской помощи.

Ребятам показали автомобили, начиная от лимузина Delaunay-Belleville 45, который возил Ленина, и заканчивая современным Аурусом - машиной президента. Большое количество интерактивных экспозиций и симуляторов вызвало много позитивных эмоций у юных мытищинцев.

«Особенно хочется отметить мастера своего дела – экскурсовода Юрия Николаевича, знатока истории и техники. Все наши экскурсии предназначены для воспитания молодых жителей Мытищ и проводятся совершенно бесплатно. Не могу не сказать слова благодарности руководству ФСО России и лично директору музея Гаража особого назначения Елене Жулиной. Общественная палата продолжает свою работу в проекте «Путевка в жизнь», – сказал председатель комиссии по развитию физкультуры, спорта и формированию здорового образа жизни Михаил Токарев.