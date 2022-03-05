РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 мар. Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» рассказали участникам клуба «Активное долголетие» о дистанционном мошенничестве и его видах, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках лекции «Осторожно, мошенники!» жителям объяснили, как можно понять, что на телефонной линии или в Сети говорит мошенник. Также участникам клуба дали алгоритм действий на случай, если они столкнутся со злоумышленниками.

Чтобы не стать жертвой мошенничества, люберчанам посоветовали не разглашать конфиденциальную информацию, не устанавливать на гаджеты сторонние приложения, внимательно относиться к покупкам в интернет-магазинах, проверять информацию, не поддаваться панике и не передавать деньги незнакомым людям.