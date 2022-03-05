РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мар. В подмосковном Подольске начался прием заявок от предприятий жилищно-коммунального хозяйства на получение субсидии из бюджета, сообщает пресс-служба администрации округа.

Комитет по ЖКХ администрации Подольска объявил о начале приема заявок от предприятий ЖКХ на отбор претендентов на предоставление субсидии из муниципального бюджета.

Субсидии можно получить для возмещения части недополученных доходов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. Также для ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере ЖКХ, за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду).

Субсидию начисляют, если признали невозможной к взысканию просроченную задолженность перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) для ее погашения.