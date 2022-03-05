РИАМО - 5 мар. В грядущем грибном сезоне в подмосковных лесах ожидается богатый урожай гигантского строчка, сообщил РИАМО миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

Гигантский строчок растет в лесах, где встречаются березы. Чаще всего его можно увидеть возле старых поваленных берез. Узнать гриб можно по светло-бежевому окрасу. Гигантским его называют из-за размера спор, которые самые крупные среди строчков.

«В этом году обязательно будет большой урожай гигантского строчка. И, скорее всего, будет несколько волн, а не одна. Когда к нам придут эти волны, зависит от того, насколько теплым и дружелюбным будет март и начало апреля», — сказал Вишневский.

Он добавил, что таяние большого количества снега, выпавшего в эту зиму, принесет почве много воды, а если в регион придет ранняя весна, то сочетание этих факторов позволит надеяться, что урожай гигантского строчка можно будет собирать уже в апреле.

Миколог уточнил, что во многих источниках гигантский строчок относят к ядовитым грибам, однако это не так - он безопасен.

«Поскольку гриб крупный и внутри он как лабиринт – весь из извилин состоит, то в нем может находиться целый зоопарк: муравьи и прочие насекомые. Можно разрезать грибы пополам и в тазике с соленой водой проварить в течение 20 минут, чтобы все они вылезли, а потом начинать готовить», — рассказал Вишневский.

Ранее он сообщил, что сейчас в подмосковных лесах наступил мертвый сезон - зимние грибы практически сошли, а весенние только формируются.

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