РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 мар. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Люберецкое» совместно с представителями линейного отдела полиции на железнодорожной станции Люберцы и комиссии по делам несовершеннолетних рассказали школьникам о недопущении участия в несанкционированных митингах, сообщает пресс-служба ведомства.

Лекцию «Из любой ситуации выход есть» провели для учеников 5-10 классов школы №11 им. Героя Советского Союза Е. И. Ларюшина.

Также ребятам рассказали о возрасте, когда наступает административная и уголовная ответственность за правонарушения и преступления. Затронули тему влияния наркотиков, табачной и алкогольной продукции на организм человека.

Полицейские напомнили о недопустимости пребывания детей ночью на улицах и в общественных местах без сопровождения законных представителей.