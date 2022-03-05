РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 мар. Финальный проект благоустройства сквера им. академика В. Я. Бруя в Королеве будет согласован с жителями, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В сквере им. академика В. Я. Бруя в микрорайоне Юбилейный прошло второе обсуждение проекта благоустройства. С жителями встретились начальник управления дорог, благоустройства и экологии администрации Королева Максим Прибытков и представители проектной организации. В этом году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» пройдет благоустройство сквера.

На встрече жителям рассказали о планах благоустройства и выслушали предложения. Среди запросов жителей, помимо высадки новых деревьев и кустарников, спортивная площадка для тренировок на свежем воздухе.

Помимо этого, в сквере расчистят территорию от сухостоя и мусора. Восстановят фонтан. Установят новые скамейки, фонари и проведут работы по ландшафтному озеленению. Здесь появятся навигация и велодорожка.

После внесения замечаний финальный проект по благоустройству согласуют с жителями.