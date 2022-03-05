РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мар. В пристройке на 300 мест к школе №13 подмосковного Подольска завершили внутренние отделочные работы и начали пусконаладочные по слаботочным системам, монтажу оборудования, сообщил исполняющий обязанности главы городского округа Дмитрий Жариков.

Жариков проинспектировал ход строительства пристройки к школе №13. В новом 3-этажном учебном корпусе в начальных классах будут обучаться порядка 300 детей.

«На объекте завершили внутренние отделочные работы. Специалисты приступили к выполнению пусконаладочных работ по слаботочным системам, монтажу оборудования. В кабинетах идет сборка и расстановка мебели. Поручил подрядчикам увеличить темп работ. 15 марта планирую контрольный выезд», - написал Жариков в своем Instagram-аккаунте.

Помимо учебных классов с рекреацией и лаборантских, в здании разместили медблок, пищебелок, помещения библиотеки с читальным залом и IT-зоной, мультимедийный центр. Основное здание школы и пристройку соединили переходом. На пришкольной территории установили детскую и спортивную площадки, оборудовали пешеходные дорожки.

Для учеников создали современную развивающую среду. Ввод в эксплуатацию пристройки позволит полностью ликвидировать вторую смену в школе №13.