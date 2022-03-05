Стартовал онлайн-сбор предложений по развитию Большого Золотого кольца России. До 15 марта жители Подмосковья могут поделиться идеями по развитию маршрутов и сервисов в городах Московской области. Что уже предложили жители региона и как высказанные идеи оценивают эксперты, читайте в материале РИАМО.

Суть проекта

В конце февраля Федеральное агентство по туризму запустило платформу «Большое Золотое кольцо» . Онлайн-проект объединил Владимирскую, Ивановскую, Калужскую, Костромскую, Московскую, Рязанскую, Тверскую, Тульскую и Ярославскую области.

Вплоть до 15 марта жители Подмосковья могут отправить свою идею по развитию культурных маршрутов, созданию новых сервисов или объектов инфраструктуры. Все полученные инициативы проанализируют и используют для развития туризма на территории Московской области.

Как отмечают авторы проекта, развитие туризма тесно связано с жизнью города, поэтому требует участия всех заинтересованных сторон: жителей, местных сообществ, локального бизнеса, экспертов. Важно и участие тех, кто планирует путешествовать по этой территории. Собранные идеи и предложения позволят сделать место привлекательным для туристов и одновременно комфортным для жителей.

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Единая карта путешественника

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Один из посетителей платформы предлагает создать культурную карту путешественника, которая могла бы давать скидку на посещение объектов культуры, магазинов и кафе, гостиниц.

«Туристы, путешествующие по Золотому кольцу, и приезжающие, в частности, в Сергиев Посад, могли бы заранее оформить пластиковую карту или приложение. Можно было бы посещать объекты культуры, гостиницы, кафе и рестораны со скидкой и копить баллы, которые можно потратить в другом городе БЗК», — отмечает автор идеи.

Член Общественной палаты Московской области Мария Большакова считает, что это предложение очень хорошее, чем-то напоминает проект «Пушкинская карта» и карту «Мир» с кешбэком.

«Возможно, эти проекты стоит объединить», — сказала она.

Депутат Совета депутатов г. о. Жуковский Альберт Шагизиганов считает, что карта путешественника поможет жителям Москвы и Московской области погрузиться в историю региона.

«Нам необходимо развивать внутренний туризм и путешествия выходного дня. В Сергиевом Посаде предлагается создать культурную карту путешественника, дающую скидку на посещение объектов культуры, магазинов, кафе и гостиниц. Отличная инициатива, поскольку позволяет сделать посещение культурных объектов более доступным и массовым», — считает эксперт.

Он также уверен, что этот проект позволит городу экономически развиваться, создавать дополнительные рабочие места и даст возможность рассказать о локации большому количеству туристов.

Победитель в номинации «Волонтер года» премии «Мы вместе», заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы, депутат Совета депутатов Одинцовского г. о. Павел Бережанский предлагает взять на вооружение опыт городов Золотого кольца.

«Например, похожая программа разрабатывалась в Ярославле. Там есть отдельная брошюра со всеми местами, которые можно посетить. Разработан паспорт туриста Золотого кольца, который дает ряд скидок и преференций. Создана почта, с помощью которой можно быстро отправить открытку из одного города кольца в другой», — говорит он.

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Маршрут Коломна — Кашира — Серпухов

Другой посетитель платформы предлагает создать туристический маршрут Коломна — Кашира — Серпухов. Все три города-крепости были построены на южных рубежах Московского княжества и являются символом купечества.

«Хотя в Кашире не было каменного кремля, там имелась деревянная крепость бастионного типа. В Кашире до наших дней дошли минимум три родника-источника в черте исторической части города. Эти три окских города объединяют такие великие личности, как Дмитрий Донской, Иван Грозный», — отмечает автор инициативы.

Удачной и интересной считает эту идею Мария Большакова. Она обращает внимание, что в Подмосковье есть небольшие исторические города, расположенные близко к Москве, в которых больше одного дня делать нечего. И есть города, которые находятся на большом расстоянии от столицы, в которых хочется провести все выходные.

«В Коломне достаточное количество маленьких отелей, где можно заночевать, потому что даже треть города за день не охватить. И если с двумя другими городами ее будет соединять единая доступная транспортная сеть, территория сможет превратиться в мощный туристический кластер», — считает эксперт.

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Единый лыжный абонемент

Еще один пользователь предлагает ввести единый абонемент на посещение лыжных трасс и баз Московской области. Инициативу оценил Павел Бережанский.

«Это прекрасная идея, которая уже широко реализована в международной практике. Сейчас у меня в машине лежит три абонемента на подъемники в разных городах Подмосковья. И если бы вместо них был один универсальный, было бы в разы удобнее пользоваться услугами», — считает он.

При этом Бережанский считает, что абонемент нужно привязать к личному кабинету и телефону, чтобы его можно было быстро пополнять с помощью карт.

В свою очередь Мария Большакова подчеркивает, что горнолыжные трассы в большинстве своем являются частными. Чтобы создать единый абонемент, нужно, чтобы их владельцы договорились между собой.

Фестиваль в Серпухове

Провести в 2022 году фестиваль народной исторической реконструкции «Серпуховский торг» предлагают авторы одноименной идеи. В этом году торговой площади Серпухова исполняется 200 лет. Это не только одна из самых старых торговых площадей Подмосковья, но и самая большая.

Музей русской торговой традиции, здание которого расположено на площади, предлагает провести масштабный городской фестиваль-ярмарку, где можно познакомиться с русскими обычаями и принять участие в исторической реконструкции.

«Ярмарка — это праздник, на котором делиться своими традициями будут не только жители Серпухова, но и всего Подмосковья. При этом очень важно, чтобы мероприятие не превращалось просто в продажу вещей. Оно должно стать местом притяжения, объединения людей, возрождения древнерусских игр и традиций», — говорит Бережанский.

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Коломенский трамвай

Посетители портала предлагают увеличить длительность экскурсии на Коломенском трамвае, добавить остановки для отдыха и питания пассажиров.

Альберт Шагизиганов положительно оценивает эту идею.

«Это важно, поскольку позволит познакомить гостей с особенностями города, его историей, традициями. Отличная возможность проехаться на трамвае и создать неповторимую атмосферу при посещении города, погрузиться в его колорит», — говорит он.

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Природные пляжи

О прекращении загрязнения водных объектов и рек говорится в еще одном обращении. Автор идеи предлагает создавать больше природных пляжей в Подмосковье в пешей доступности от большинства населенных пунктов. Он отмечает, что на туристических путях и веломаршрутах, в пешеходных зонах нужно поставить колонки с чистой питьевой водой или организовать оборудованные родники. Также автор напоминает о необходимости жесткого контроля за чистотой воды и берегов.

Мария Большакова напоминает, что тема загрязнения рек и их берегов многосоставная. Решение вопроса во многом будет зависеть и от местных.

«Если речь идет о природных пляжах в окрестностях городов, поддерживать их в чистоте — задача самих жителей. Ежегодно мы вместе с коллегами проводим уборку берегов и каждый раз собираем огромное количество отходов — банки, бутылки, бумажки, старую обувь. Давайте все вместе будем следить за чистотой. Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят», — рассказывает она.

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