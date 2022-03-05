РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 мар. В культурном центре «Дом офицеров» городского округа Люберцы 4 марта состоялся конкурс чтецов, в котором участвовали более 50 детей, сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель клуба люберецких городских поэтов «Старый кот» и член жюри конкурса Андрей Бабин.

Стихи декламировали дети от 6 до 16 лет из кружков культурного центра, школ горокруга и воспитанники воскресной школы армянской диаспоры.

«Более 50 участников готовились и показали отличный уровень декламации. Организаторы обеспечили душевную, теплую и практически семейную атмосферу. Спасибо огромное руководству, участникам, родителям! Все прошло удивительно и великолепно!» - сказал Бабин.

В составе жюри были руководитель литературного клуба «Малаховский графоман», член Союза писателей России Владислав Еремеев, участники клуба люберецких городских поэтов «Старый кот», члены Российского союза писателей Анатолий Вернер и Юрий Субботин.

«Оценка участников производилась по 10-балльной шкале и математическим подсчетом, что обеспечило наиболее объективную оценку», - уточнил Бабин.

Всем участникам конкурса выдали грамоты.