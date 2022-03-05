РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мар. В подмосковном Подольске формируют документацию для предоставления 157 земельных участков многодетным семьям, власти планируют решить вопрос с подъездом к ним, сообщил исполняющий обязанности главы городского округа Дмитрий Жариков.

С начала действия закона о предоставлении земельных участков многодетным семьям в Подольске в собственность передали более 1,7 тыс. участков площадью от 10 до 15 соток. Только в 2021 году предложили к распределению 718 земельных участков, из которых 535 - в границах округа. Жариков считает это важной работой, которой уделяют особое внимание.

На сегодняшний день на учете для предоставления земельных участков состоят 1 873 многодетные семьи.

В текущем году в перечень для бесплатного предоставления многодетным семьям включили 300 наделов. В настоящее время формируется документация на 157 земельных участков. Из них 64 участка на территории микрорайона Лаговский, столько же в деревне Ваулово Чехова и 29 - в деревне Волково Наро-Фоминского округа.

«Я получаю много обращений от многодетных семей на личных приемах и в социальных сетях об отсутствии подъездов к участкам. Будем стараться решать эти вопросы», - написал Жариков в своем Instagram-аккаунте.