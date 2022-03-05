РИАМО - 5 мар. В рамках создания Московского скоростного диаметра заканчивают строительство путепровода через реку Городню на 8-м участке Юго-Восточной хорды от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД. Путепровод готов на 90%, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«300-метровый путепровод разделен на 2 части – правую и левую – под каждое направление движения основного хода магистрали. В настоящее время подходит к концу монтаж барьерного ограждения пролетного строения», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что по проекту на 8 участке ЮВХ также построят 4 подземных перехода в районе улицы Бехтерева. Один из них готов, еще 3 в работе.

Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» является генеральным подрядчиком и проектировщиком нескольких участков ЮВХ. Его гендиректор Юрий Кравцов пояснил, что при строительстве путепровода отрезок реки Городни заключили в водопропускную трубу длиной 148 м и диаметром 2,4 м.

«На 8-м участке Юго-Восточной хорды идет строительство еще 3 путепроводов: через Котляковский ручей, Кантемировскую улицу и Кавказский бульвар. Общая готовность участка составляет 60%», – сказал Кравцов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о решении объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль – Московский скоростной диаметр. Его готовность составляет 62%.