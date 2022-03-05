РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 мар. Холодное водоснабжение многоквартирного дома, детсада и дома быта в полмосковном Красногорске отключили из-за аварии, сообщается в Telegram-канале администрации округа.

С 10:00 и до 16:00 отключено ХВС по адресам: Красногорск, улица Ленина, дом 47, детский сад №26, дом быта. Причина - устранение утечки на водопроводе.

Для обеспечения населения питьевой водой установлена цистерна у детсада №26 по адресу: улица Ленина, 61, корп. 1.